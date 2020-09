POL-HWI: Brand einer Strohmiete zwischen Schönberg und Petersberg

Wismar (ots) - Heute Morgen kurz nach 05:00 Uhr wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Brand einer Strohmiete zwischen den Ortschaften Schönberg und Petersberg informiert.



Die Strohmiete mit etwa 300 Quaderballen und einer Fläche von ca 20 x 50 Metern brannte in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Siemz, Lockwisch und Schönberg bereits mit 33 Einsatzkräften mit der Brandbekämpfung beschäftigt.



Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Grevesmühlen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720 0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell