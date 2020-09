POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in der KTV

Rostock (ots) - Am 14. September 2020 ist es kurz vor 17.30 Uhr in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Gehweg in der Doberaner Straße vom Volkstheater kommend auf der linken Seite in Richtung Doberaner Platz. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin kam aus der Friedrichstraße. Die Auto- und Radfahrerin kollidierten miteinander. Dabei zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die medizinische Versorgung vor Ort und brachte sie in ein Klinikum. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.



Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie eine fahrlässige Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Bearbeitung. Die beiden Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.



