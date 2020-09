POL-NB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung durch Schriftzüge in Anklam und Ueckermünde

Anklam (ots) - Am Montag, dem 14.09.20, nahm die Besatzung eines Funkstreifenwagens einen Einbruchsdiebstahl in einem Baucontainer an der Peenebrücke in Anklam auf. Im Zuge dessen stieß die Besatzung auf mehrere Graffiti-Symbole, welche von einem unbekannten Täter in pinker Farbe an einen der Brückenpfeiler gesprüht worden waren. Neben einem Davidstern und dem Schriftzug "ACAB." nahmen die Beamten am Boden des Pfeilers ein seitenverkehrtes Hakenkreuz wahr. Die vom Täter wahrscheinlich verwendete Sprühdose konnte durch die Beamten aus der Peene geborgen und als Tatmittel sichergestellt werden.



Ebenfalls am 14.09.20 teilte ein Hinweisgeber den Beamten des Polizeireviers Ueckermünde mit, dass er an einem Hinweisschild in Eggesin Schmierereien festgestellt hat. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an dem besagten Schild unter anderem die Schriftzüge "ACAB" und "Scheiß Ausländer" mit einem schwarzen Stift angebracht worden waren. Nach Aufnahme der Anzeige konnten die Schmierereien durch die Beamten entfernt werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Sofern in dieser Pressemitteilung kein gesonderter Hinweis ergeht, haben alle genannten Personen die deutsche Staatsangehörigkeit.



