POL-HST: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Stralsund (ots) - Am 15.09.2020 ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt.



Gegen 08:40 Uhr wollte die 79-jährige deutsche Fußgängerin aus der Hansestadt in der Greifswalder Chaussee auf Höhe einer Tagespflegeeinrichtung die Fahrbahn überqueren. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah sie dabei einen aus Richtung Devin kommenden PKW Nissan und stieß mit diesem zusammen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Der 80-jährige deutsche PKW-Fahrer, der ebenfalls aus der Hansestadt kommt, blieb unverletzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.



