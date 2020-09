POL-HRO: Vermisster 57-Jähriger aus Dobbertin

Details anzeigen Schneider Schneider

Plau am See (ots) -



Seit Montag, den 14.09.2020 wird der 57jährige Norbert Schneider aus

Dobbertin vermisst. Norbert Schneider ist kognitiv beeinträchtigt und

Bewohner der Diakonie Dobbertin. Herr Schneider verließ gegen 07.30

Uhr die Einrichtung mit unbekanntem Ziel.



Der Vermisste ist ca. 175 cm bis 180 cm groß und sehr korpulent. Er

hat kurze, dunkle Haare.



Vermutlich ist die Person mit einer grauen Stoffjacke, einer grauen

Jogginghose und einem grünen oder blauen T - Shirt bekleidet. Er

trägt orthopädische Schuhe. Herr Sch. ist auf medizinische Hilfe

angewiesen.



Wer hat Herrn Norbert Schneider seit Montagfrüh gesehen oder weiß, wo

er sich befindet?



Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Schneider nimmt die Polizei

Plau unter der Tel. 038735/8370 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.



Esther Hubert

Kriminalhauptkommissarin





Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Plau am See



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





