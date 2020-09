POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall BAB 19

Rostock (ots) -



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute, am 14.09.2020 kurz vor

14 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und

Kavelstorf.

Ein Wohnmobil aus Thüringen kam nach einem Reifenschaden nach links

von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und fuhr

anschließend in die Nebenanlage der Autobahn. Dabei wurden die beiden

älteren Insassen, ein Ehepaar aus dem Landkreis Greiz, schwer

verletzt. Sie kamen zur medizinischen Behandlung nach Rostock in das

Klinikum Südstadt.

Ein mitfahrender, aber unverletzter Yorkshire Terrier wurde

vorübergehend im Tierheim Schlage untergebracht.

Während der medizinischen Erstversorgung am Unfallort war die BAB 19

in Richtung Rostock für 30 Minuten voll gesperrt.

Es kam zu Rückstau und Verkehrsbehinderungen im Bereich der

Unfallstelle und an der Anschlussstelle Laage.

Für die anschließende Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war

die Autobahn in Richtung Rostock im Bereich der Unfallstelle bis

18:10 Uhr nur einspurig befahrbar.

Durch den Unfall wurde das Wohnmobil vollständig zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf 15000,- EUR geschätzt.



