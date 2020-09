POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Rostock (ots) - Sonntagnachmittag ist es auf der Straße zwischen Markgrafenheide und Hinrichshagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr befuhren zwei Radfahrer die Straße in Richtung Markgrafenheide. Die beiden Radfahrer wollten auf den dortigen Radweg nach links wechseln. Die 21-jährige fuhr vor. Der 59-Jährige Radfahrer folgte ihr, ohne jedoch den nachfolgenden Verkehr zu beachten. In gleicher Richtung fuhren zwei Motorradfahrer, die sich bereits im Überholvorgang befanden. Während der 49-Jährige noch ein Ausweichmanöver absolvieren konnte, fuhr die zweite Motorradfahrerin im Alter von 42 Jahren ins Heck des davor fahrenden Krads. Sie stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Neben der Polizei kam auch der Rettungsdienst zum Einsatz.



Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Alle Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell