POL-NB: Einbruch in ein Hotel - Diebstahl eines Zigarettenautomaten und von Bargeld

Malchow (ots) - In der Nacht vom 13.09.2020 zum 14.09.2020 wurde in ein Hotel in der Schulstraße in Malchow eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und im Anschluss einen an der Wand angebrachten Zigarettenautomat sowie Bargeld aus verschiedenen Spielgeräten entwendet. Die Täter entwendeten den Zigarettenautomat komplett. Zudem haben sie die Münzeinwurffenster eines Dartautomaten und eines Billiardtisches aufgebrochen und den Geldinhalt mitgenommen. Wie viel Bargeld sich in den Automaten und wie viele Zigaretten bzw. Bargeld sich in dem Zigarettenautomat befanden, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Schaden wird mit Sicherheit einige Hundert Euro betragen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 13.09.2020 zum 14.09.2020 im Bereich der Schulstraße in Malchow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Zigarettenautomaten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



