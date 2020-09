POL-NB: Diebstahl eines Viehanhängers

Friedland (ots) - In der Nacht vom 10.09.2020 zum 11.09.2020 wurde von einem Privatgrundstück in der Dorfstraße in 17099 Bassow ein Viehanhänger im Wert von ca. 8.000 Euro entwendet. Der entwendete PKW-Anhänger war mit einem Kastenschloss extra gegen Diebstahl gesichert. Er ist erst ein Jahr alt, grau und von der Marke Blomert. Der Anhänger hat der Rückseite einen Aufkleber der geschädigten Firma, des Viehhandels Josef Yenneker. Der Wert des Viehanhängers beträft ca. 8.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 10.09.2020 zum 11.09.2020 in der Ortschaft Bassow und Umgebung auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Viehanhängers geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



