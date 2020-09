POL-HRO: Ergänzung zur Verkehrskontrolle, die den Verdacht mehrerer Straftaten offenbarte - Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel

Rostock (ots) - Am Abend des 12. September 2020 eilten Polizeibeamte in der Rostocker St. Petersburger-Straße einem Radfahrer nach, der sich einer Verkehrskontrolle entzog. Dieser konnte schnell gestellt werden. Dabei kam es seitens des 29-jährigen Deutschen zu aktiven Widerstandshandlungen und zum Auffinden von betäubungsmittelähnlichen Produkten sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung.



Aufgrund dieses Umstandes wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung in Rostock Evershagen durchgeführt. Der 29-Jährige lebt in einer Wohngemeinschaft mit einem 38-jährigen Deutschen. Diese WG war der Polizei bereits mehrfach durch andere Maßnahmen bekannt.



Als die eingesetzten Polizeibeamten vor der Wohnung standen, nahmen sie bereits Geräusche und einen starken Cannabisgeruch wahr. Die darin befindlichen Personen öffneten die Tür nach mehrfachem Klopfen und Klingen nicht die Wohnungstür. Nach gewaltsamer Öffnung der Tür stießen die Beamten auf sechs Männer. Hierbei handelte es sich um zwei 18- und 30-jährige Deutsche, zwei 23- und 28-jährige Albaner, einen 20-jährigen Syrer und um einen 25-jährigen Bosnier.



Bei der Durchsuchung wurden Schecks, Bargeld, verschiedene Substanzen, die den Verdacht von illegalen Betäubungsmitteln begründen, sowie unterschiedliche Utensilien zum Gebrauch und Konsum von Drogen sichergestellt.



Die Beamten vermuteten aufgrund der Antreffsituation der Personengruppe, dass Gegenstände aus dem Fenster geworfen wurden. Daraufhin suchten die Beamten den Bereich vor dem Küchenfenster ab. Dabei stellten sie auf dem Rasenbereich vor dem Küchenfenster u.a. weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen fest.



Darüber hinaus wurden alle Männer durchsucht. Bei dem 18-Jährigen wurde ein Taser in Form einer Taschenlampe festgestellt. Diesbezüglich nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verstoßes Waffengesetz auf.



Bei dem 23-jährigen Albaner war der Aufenthaltstitel seit mehreren Monaten abgelaufen. Insofern wurde hier eine Strafanzeige wegen des Verstoßes Aufenthaltsgesetz gefertigt.



Alle Personen erhielten einen zeitlich befristeten Platzverweis für diese WG. Gegen alle Personen wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.



