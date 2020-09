POL-HRO: 52-jährige Rostockerin vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Gesicht der Vermissten Gesicht der Vermissten

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 52-jährigen Manuela SCHWARZ aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- 165 cm groß

- scheinbares Alter 55 Jahre

- dunkelblondes Haar

- geht leicht gekrümmt Bekleidung:



- weiße Oberbekleidung mit pinkfarbenen Schriftzug

- helle Hose

- rosa Schuhe Besonderheiten:



- bettelt nach Geld und Alkohol Manuela SCHWARZ wird seit dem 13. September 2020, 17.30 Uhr vermisst. Sie ist aus einer psychiatrischen Fachpflegeinrichtung in Groß Klein abgängig. Sie hält sich im Trinkermilieu auf. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Manuela Schwarz seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





