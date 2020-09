POL-LWL: Suche nach vermisstem Rentner dauert an

Picher (ots) - Die Suche der Polizei nach einem seit Samstagabend vermissten 80-jährigen Mann aus Picher (wir informierten) dauert auch am Montag weiterhin an. Aktuell erstreckt sich das Suchgebiet auf ein Waldstück südlich des Ortes. Rund 30 Polizeibeamte sowie ein Fährtenhund sind derzeit im Einsatz. Bereits am Sonntag hatte die Polizei ergebnislos nach dem Mann gesucht. Mehrere Fährtenhunde sowie ein Polizeihubschrauber waren an der Vermisstenfahndung beteiligt.



Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Eberhard Wulff.



Der 80-Jährige ist ca. 165 cm groß, hat kurzes, lichtes graues Haar und trägt grüne Jagdbekleidung sowie Gummistiefel. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. In dringenden Fällen auch über den Polizeinotruf: 110



