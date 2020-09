POL-LWL: Polizei ermittelt nach Busunfall zur Unfallursache

Wöbbelin / Stolpe (ots) - Nach dem Busunfall am Samstagmorgen auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow (die Polizei informierte am Samstag) dauern die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache weiterhin an. Dem Spurenaufkommen zufolge war der 47-jährige Busfahrer plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in den Straßengraben gefahren. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei Sekundenschlaf als Unfallursache nicht aus. Aus diesem Grund hat die Polizei Anzeige gegen den Busfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge ergaben sich jedoch keine Hinweise auf eine Lenkzeitüberschreitung des Fahrers. Der bei diesem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro beziffert. Die BAB 24 musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeuges für rund 10 Stunden in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden.



