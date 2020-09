POL-HRO: Verkehrskontrolle offenbart den Verdacht mehrerer Straftaten

Rostock (ots) - Am Sonnabend, den 12. September 2020, stellten Polizeibeamte während ihres Streifendienstes in der Rostocker St.-Petersburger-Straße einen Fahrer eines E-Bikes fest, welcher während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Als der Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, ergriff der Mann die Flucht über ein Tankstellengelände in Richtung einer Grünanlage. Der Mann warf zunächst sein Fahrrad weg und später seine Umhängetasche in ein Gebüsch. Die Polizeibeamten konnten ihn jedoch im Rahmen der Nacheile stellen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und zudem unter dem Verdacht der Beeinflussung von Rauschmitteln stand. Er verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst unkooperativ und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, verblieb jedoch weiterhin im Dienst. Durch die Anwendung einfacher körperlicher Gewalt der Beamten konnten weitere Widerstandshandlungen verhindert werden.



Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des zuvor geführten E-Bikes bestand der Verdacht des Diebstahls sowie einer baulichen Veränderung. Da sämtliche Identifikationsmerkmale des E-Bikes entfernt wurden und eine Veränderung des Antriebs etc. aufgrund der festgestellten Fluchtgeschwindigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Fahrrad für eine Begutachtung, Beweis- und Eigentumssicherung beschlagnahmt.



Die Umhängetasche wurde durch die Beamten aufgefunden. Darin befanden sich Bargeld im hohen dreistelligen Bereich sowie nicht wenige Verkaufseinheiten mit betäubungsmittelähnlichem Inhalt, die von der Polizei sichergestellt wurden.



Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und einer Blutprobenentnahme unterzogen.



Die Polizei nahm Strafanzeigen hinsichtlich des Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz, Betäubungsmittelgesetz sowie bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls und der Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung berauschender Mittel auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell