POL-NB: Drei Brände in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am 13.09.2020 kam es in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zu drei

Bränden, die durch unbekannte Täter gelegt wurden.

Gegen 20:30 Uhr brannte in der Sponholzer Straße ein Sperrmüllhaufen,

der sich in der Nähe eines bewohnten Mehrfamilienhauses befand. Durch

die Gegebenheiten wäre eine Ausbreitung des Feuers auf das Haus

durchaus möglich gewesen.

Gegen 23:50 Uhr kam es auf dem Datzeberg zu zwei Bränden. Hier hatten

unbekannte Täter in der Max-Adrion-Straße zunächst einen

Müllcontainer aus Kunststoff und anschließend einen Papiercontainer

aus Metall angezündet. Der Müllcontainer befand sich an einem

Verbrauchermarkt, bei dem durch den Brand die Außenfassade beschädigt

wurde. Der Papiercontainer befand sich ca. 200 Meter entfernt und

stand einzeln, so dass lediglich dieser selbst beschädigt wurde.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,-Euro, Personen wurden

nicht verletzt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Umfeld der

Brände blieben erfolglos. Es wurden Strafanzeigen wegen

Sachbeschädigung und versuchter schwerer Brandstiftung erstattet. Der

Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg befand sich vor Ort im

Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Brände wurden durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr

Neubrandenburg gelöscht.



Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten

gebeten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit diesen

Straftaten geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei

in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 55825224 oder jede

andere Dienststelle der Polizei entgegen. Es besteht weiterhin die

Möglichkeit, Hinweise im Internet unter www.polizei.mvnet.de

mitzuteilen.



