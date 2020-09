LWSPA M-V: Angler kommt bei einem Bootsunfall ums Leben

Waldeck (ots) - Bei einem folgenschweren Bootsunfall auf dem Schweriner See ist am Sonntag, 13.09.2020 eine Person ums Leben gekommen, eine weitere wurde verletzt. Gegen 13.00 Uhr bekamen die Beamten der WSPI Schwerin Kenntnis von einem Seenotfall auf dem Schweriner Innensee vor Görslow. Hierbei sind die beiden deutschen 78 und 79jährigen Männer von einem verankerten Ruderboot beim Angeln ins Wasser gefallen. Beide Personen wurden durch vor Ort befindliche Zeugen an Land gebracht und erstversorgt, das Boot konnte an Land gesichert werden. Durch die zum Einsatzort gerufene Berufsfeuerwehr Schwerin und Rettungskräfte wurden die Verletzten ins Helios Klinikum Schwerin gebracht. Der 78jährige Schleswig-Holsteiner ist im Klinikum auf Grund seiner Verletzungen verstorben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



