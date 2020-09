POL-NB: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades Aprilia in Neubrandenburg

Details anzeigen Vergleichsfoto Vergleichsfoto

Neubrandenburg (ots) - Im Zeitraum vom 12.09.2020, 18:00 Uhr bis 13.09.2020, 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Motorrad im Wert von etwa 22.500,- Euro in 17033 Neubrandenburg entwendet. An dem vor dem Haus der Fritz-Reuter-Straße 10 abgestellten mattschwarzen Krad Aprilia RSV 4 Factory, welches mit einem Endschalldämpfer der Marke "Akrapovic" ausgestattet ist, war das amtliche Kennzeichen NB-AA 99 angebracht.



Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen, zu Tatfahrzeugen oder zum Verbleib des Motorrades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



