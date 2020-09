POL-HRO: Zwei Täter beim versuchten Diebstahl eines PKW gestellt

Wismar (ots) -



Am Abend des 12.09.2020 gegen 22:30 Uhr riefen aufmerksame Passanten

die Polizei in die Friedrich-Wolf-Straße in Wismar. Zuvor hatten die

Hinweisgeber einen parkenden PKW gesichtet, in welchem sich zwei

Personen befanden. Zunächst nichts ungewöhnliches, doch die Situation

wirkte auf die Passanten seltsam, da die Personen im PKW Kapuzen

trugen und mit Mobiltelefonen umherleuchteten.



Nachdem die Polizei den PKW überprüfte, konnten zwei 19- und 20-

Jahre alte, männliche Deutsche angetroffen werden, welche sich nicht

als Fahrzeughalter erwiesen. Einer der Tatverdächtigen saß auf dem

Fahrersitz, der andere lag im Kofferraum. Nach einer Dursuchung der

Personen konnten mehrere Kabelbinder, Gummihandschuhe sowie diverses

Werkzeug festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz lag ein

Starthilfekabel.



Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort die Spuren und führte im

Anschluss eine Beschuldigtenvernehmung mit den mehrfach, vorranging

wegen Diebstahls, bekannten Tatverdächtigen durch. Anschließend wurde

eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Fall des

Diebstahls gefertigt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell