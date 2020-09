POL-HWI: Auffahrunfall wegen Wildwechsels - Frau verletzt sich schwer

Wendelsdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 3 zwischen den Ortschaften Wendelsdorf und Mühlen-Eichsen. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste eine Autofahrerin ihren Pkw aufgrund zweier, die Straße überquerenden Rehe, plötzlich ab. Infolgedessen reduzierte auch der nachfolgende der Fahrer die Geschwindigkeit seines Pkw. Die 24-jährige Fahrerin (dt. Staatsangeh.) des dritten Pkw bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Gesamtschadens betrug ca. 13.000 EUR



