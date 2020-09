POL-NB: Diebstahl von 13 Kunststofffenstern von einer Baustelle

Möllenhagen (ots) - In der Nacht vom 10.09.2020 zum 11.09.2020 wurden von einer Baustelle in Möllenhagen insgesamt 13 dreifachverglaste Kunststofffenster entwendet. Das Baustellengelände ist umfriedet und befindet sich direkt an der B192 auf Höhe des Ortsausgangschildes aus Richtung Penzlin kommend auf der rechten Seite. Derzeit wird das dortige Ziegelsteinhaus als Wohn und Geschäftshaus umgebaut. Dazu waren die 13 Fenster bereits vor Ort, um zeitnah eingebaut zu werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände und entwendeten aus dem Rohbau die noch nicht eingebauten 13 doppelverglasten Kunststofffenster. Die Fenster waren maßangefertigt in drei verschiedenen Größen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes waren zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Möllenhagen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen, Tatfahrzeugen oder dem Verbleib der Fenster geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



