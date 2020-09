POL-NB: Solarmodule und Radlader von Malchiner Baustelle gestohlen

Malchin (ots) - Von einer Malchiner Baustelle für Solarfelder wurden Solarmodule sowie ein Radlader im Wert von etwa 32.000 Euro gestohlen. Der oder die bisher unbekannten Täter sind zwischen Mittwochabend, 09.09. circa 19:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 10.09. circa 07:00 Uhr auf dem Gelände in der Straße "Mühlenfeld" eingebrochen und haben nicht nur die Solarmodule und den Radlader entwendet, sondern auch weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenssumme dabei beträgt etwa 1.300 Euro.



Es könnte sein, dass die Tatverdächtigen die Solarmodule mit dem Radlader weggebracht haben oder selbst ein eigenes Verladefahrzeug zusätzlich dabei hatten. Der gestohlene Radlader der Marke Atlas ist rot.



Die Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen im Umfeld des Tatorts gesehen hat, Hinweise zum Verbleib des roten Radladers machen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994/231224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



