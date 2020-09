POL-HRO: Persönliche Dokumente und Gegenstände aus einem Auto entwendet

Rostock (ots) - Am 10. September 2020 parkte ein Ehepaar gegen 16.30 Uhr seinen Pkw in der Rostocker Satower Straße. Als sie eine Stunde später zurückkehrten, stellten die 47-Jährige und ihr 52-jähriger Mann fest, dass die Heckscheibe von ihrem Auto eingeschlagen war. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter einen Rucksack, der unter der Hutablage versteckt war. Im Rucksack befanden sich neben einer Armbanduhr auch das Portemonnaie, in welchem Bargeld, der Bundespersonalausweis, EC- und Kreditkarten, Krankenversicherungskarte sowie Führerschein waren.



Die Polizei sicherte die Spurenlage und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Geschädigten sind deutscher Nationalität.



In diesem Zusammenhang erinnert die Polizeiinspektion Rostock erneut daran, dass "Autos eben keine Tresore sind". Taschen, Rucksäcke, persönliche Dokumente oder andere Wertsachen sollten niemals im Pkw, schon gar nicht sichtbar für Andere, zurück gelassen werden. Die Diebe nutzen das leichtsinnige Verhalten ihrer Opfer aus. Wertvolle Informationen finden Sie im Internet auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/.



