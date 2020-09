POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden -Fußgängerin angefahren

Schwerin (ots) - Am heutigen Vormittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Rahlstedter-Straße schwer verletzt.



Eine 64-jährige Ukrainerin überquerte aus Richtung Penny-Markt kommend die Straße.



Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 67-jähriger Deutscher mit einem VW Golf die Rahlstedter-Straße. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin.



Die Frau wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung versorgt. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde sie ins Klinikum eingeliefert.



Die Kripo ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



