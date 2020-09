POL-HRO: Täter auf frischer Tat beim Diebstahl von einem Kleinbus ertappt

Rostock (ots) - Am 9. September 2020, 23.16 Uhr, erhielt die Polizei einen Anruf von einer aufmerksamen Bürgerin. Sie beobachtete von einem Parkplatz zwischen Hinrichshagen und Markgrafenheide aus, wie durch den Fahrer eines Fahrzeugs mit polnischem Kennzeichen die Schranke zu einem Waldweg geöffnet wurde. Anschließend fuhr das Fahrzeug in den Waldweg und der Schlagbaum wurde wieder geschlossen. Hinterher fanden weitere Fahrzeugbewegungen statt, wie die Zeugin nach dem Eintreffen der Polizeibeamten erklärte.



Während die Polizeibeamten zur Prüfung des Sachverhalts ansetzten, fuhr ein VW T6 aus dem Wald. Der Fahrzeugführer und das Fahrzeug wurden einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-jährigen Polen. Bei der Inaugenscheinnahme des Transporters ergab sich der Verdacht einer Diebstahlshandlung. Ein Zündschlüssel war nicht vorhanden. Im Fahrzeug befand sich Aufbruchswerkzeug. Es waren polnische Kennzeichen am Kleinbus angebracht. Während der Kontrolle nahmen die Beamten weitere Personen mit Taschenlampen im Bereich des Waldes wahr. Diese flüchteten sodann zurück in den Wald.



Über die Fahrzeugidentifikationsnummer konnte der Halter des Fahrzeugs ausfindig gemacht werden. Der 58-jährige Besitzer des T6 befindet sich derzeit im Strandurlaub. Der T6 wurde in den Abendstunden von einem Parkplatz entwendet.



Die Polizei kam mit mehreren Beamten zur Absuche des Nahbereichs nach weiteren Tätern zum Einsatz. Darüber hinaus wurden ein Hubschrauber und ein Fährtenhund angefordert. Die Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden weiterer Personen. Statt dessen fanden die Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe einen weiteren Pkw mit polnischen Kennzeichen im Wald. Ebenso kam der Kriminaldauerdienst für die Tatortarbeit vor Ort in den Wald und auf den Parkplatz, wo der T6 zuvor gestanden hatte. Beide Fahrzeuge, diverse Werkzeuge und technische Geräte wurden für eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt.



Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen bezüglich des Diebstahls und Urkundenfälschung auf. Der 19-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat zeitnah die weiteren Ermittlungen im engen Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.



