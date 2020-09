POL-NB: Zeugen nach Beschädigungen gesucht

Barth (ots) - Wie bereits in einer Pressemitteilung am 18.08.2020 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4682039), hatten Beamte des Polizeireviers Barth am Abend des 17.08.2020 im Zuge ihrer Streifenfahrt Beschädigungen und Schmierereien am KZ-Mahnmal in Barth festgestellt. Es wurden unter anderem mehrere zertrümmerte Steinplatten auf der Treppe vor der Mauer festgestellt sowie Kratzer auf Namensplatten.



Verfassungswidrige Kennzeichen wurden nicht festgestellt. Der Schaden belief sich nach ersten Einschätzungen auf rund 1.500 Euro. Die Beschädigungen sind inzwischen beseitigt.



Der Staatsschutz der Kripo Anklam ermittelt in diesem Fall weiterhin und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Barth unter 038231/67224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



