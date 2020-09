POL-LWL: Fahrer von Kleinkraftrad wiederholt unter Alkoholeinwirkung gestoppt

Boizenburg / Lauenburg (ots) - Innerhalb von 10 Stunden hat die Polizei einen 57-jährigen Mann zum wiederholten Mal unter Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen. Am späten Mittwochnachmittag hatte die Polizei den Mann in Boizenburg kontrolliert, als er mit seinem Kleinkraftrad in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des 57-Jährigen sichergestellt und eine Anzeige gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Am frühen Donnerstagmorgen stellte die Polizei den Mann abermals betrunken auf seinem Kleinkraftrad fest. Ein besorgter Bürger hatte die Polizei zunächst über ein in Schlangenlinien fahrendes Kleinkraftrad zwischen Boizenburg und Lauenburg informiert. Wenig später zog die Polizei aus Schleswig- Holstein den 57-Jährigen in Lauenburg aus dem Verkehr und stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 3,60 Promille fest. Erneut wurde gegen den Mann Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Im jüngsten Fall jetzt auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



