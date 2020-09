POL-NB: Arbeitsunfall mit einer getöteten Person bei Franzburg (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 09.09.2020 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem folgenschweren

Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betriebshof nahe der

Ortschaft Franzburg. Ein 50-jähriger niederländischer Landwirt

verunfallte mit einem Radlader nach dem Durchfahren einer Unebenheit.

Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge auf die Seite, wobei der

Fahrer unter der Baumaschine eingeklemmt wurde. Die Verletzungen

waren so schwer, dass der Verunfallte noch vor Ort verstarb.

Die Familienangehörigen des Verstorbenen wurden vor Ort umgehend

durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Franzburg und Grimmen

unterstützten bei der Bergung des Verunfallten.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen ist von einem Unglücksfall auszugehen





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell