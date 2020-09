POL-SN: Zeugenaufruf nach Raub

Schwerin (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr kam es in der Hamburger Allee in Schwerin zu einem Raub.



Die Geschädigte befand sich auf Höhe des Berliner Platzes, als ihr der unbekannte Täter einen Stoß versetzte und ihr im Anschluss die Handtasche entwendete.



Die Geschädigte wurde nicht verletzt, stand jedoch nach dem Vorfall unter Schock.



Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Schwerin zu melden!



Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560. Bei Bedarf können Sie auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zur Hinweisabgabe nutzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Katrin Hilberling

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell