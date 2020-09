POL-NB: Diebstahl eines Motorrades

Stavenhagen (ots) - In der Nacht vom 07.09.2020 zum 08.09.2020 wurde in Stavenhagen ein Motorrad im Wert von 15.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer sein Motorrad am 07.09.2020 gegen 23:30 Uhr gesichert auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der August-Seidel-Straße in Stavenhagen ab. Als er dieses am 08.09.2020 wieder benutzen wollte, stellte der den Diebstahl fest.



Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um eine Triumph Scrambler 1200XC in der Farbe grünmetallic. Das Motorrad ist ein Jahr alt und hat einen Wert von ca. 15.000 Euro.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 unter www.polizei.mvnet.de.



