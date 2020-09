POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Rostock (ots) - Am 8. September 2020, kurz vor 17.00 Uhr, fuhren drei Pkw in der Lübecker Straße in Richtung Warnowufer hintereinander. Im Kreuzungsbereich Maßmannstraße fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf den Opel Astra eines 29-Jährigen auf. Durch das Auffahren des Unfallverursachers wurde der Opel Astra auf ein weiteres Fahrzeug einer 59-Jährigen, einen Honda, geschoben.



Im Opel Astra befanden sich zwei Männer syrischer Nationalität im Alter von 24 und 29 Jahren, die leicht verletzt wurden. Die deutschen Fahrzeugführer der anderen beiden Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen neben der Anzeige zur fahrlässigen Körperverletzung ebenso eine Verkehrsunfallanzeige auf, die nunmehr an die Kriminalpolizei zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell