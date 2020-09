POL-LWL: Illegale Drogen bei Beifahrer entdeckt

Grabow (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz in Grabow hat die Polizei am Dienstagabend bei dem Beifahrer eines PKW mehrere Portionstütchen mit illegalen Drogen entdeckt. Insgesamt 5 Tütchen mit Amphetamin stellten die Polizei bei dem 33-jährigen Mann sicher. Auch in seiner Wohnung fand die Polizei später einige Portionstütchen sowie szenetypische Utensilien. Gegen den 33-jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell