POL-LWL: Kuh verletzt Mann schwer

Ludwigslust (ots) - Nahe Ludwigslust ist bei der Verladung von Rindern auf einen Anhänger ein Mann am Dienstagnachmittag von einer Kuh schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Kuh vom Anhänger zurück ins Freie fliehen wollen und dabei den 42-jährigen Mann zu Boden getrampelt. Der deutsche Mann erlitt dabei unter anderem eine schwere Rückenverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



