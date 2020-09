POL-GÜ: Polizei sucht die 16 Jährige Nele Ronja Strohschein aus Teterow

Details anzeigen Foto vermisste Person Foto vermisste Person

Teterow (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Nele Ronja Strohschein aus Teterow. Es gibt Hinweise, dass sie sich in Rostock aufhalten soll. Wer Hinweise zum Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Teterow, Telefon 03996-1560 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.



Sie ist 16 Jahre alt, 170 cm groß, hat schulterlanges, dunkles Haar und eine athletische Gestalt.



Zum Zeitpunkt des Verschwindens am 03.09.2020 trug sie eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Leggings und schwarze Schuhe mit weißem Sohlenrand.



