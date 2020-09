POL-LWL: PKW prallte gegen Baum- zwei Leichtverletzte

Rubow (ots) - Auf der Landesstraße 101 zwischen Rubow und Ventschow sind am Dienstagmorgen bei einem Autounfall zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen PKW verloren und war daraufhin von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der 53-jährige deutsche Autofahrer sowie seine Beifahrerin wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unglücksauto entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallwagens musste die Landesstraße zeitweilig gesperrt werden.



