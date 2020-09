POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 60-jährigen Vermissten aus Stralsund

Stralsund (ots) - Der seit dem 07.09.2020, 13:00 Uhr vermisste 60-Jährige aus Stralsund konnte am heutigen Tag (08.09.2020) gegen 07:00 Uhr durch eine Funkwagenbesatzung des PR Heringsdorf in Zinnowitz angetroffen werden. Dieser wurde auf Grund einer festgestellten Unterkühlung an die eingesetzten Rettungskräfte übergeben und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Wolgast gebracht. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Auf diesem Wege bedankt sich die Polizei bei der Bevölkerung und den Medien für die geleistete Unterstützung sowie die eingegangenen Hinweise. Die Medien sowie Radiosender werden gebeten, keine weiteren Rundfunkdurchsagen zu tätigen und die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten persönlichen Daten des Gesuchten zu löschen.



