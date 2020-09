POL-ANK: Weitere Vollsperrung nach Unfall auf der B111 - Vollsperrung auf der L35 aufgehoben

Gützkow (ots) - Unweit vom Unfallort auf der Landesstraße 35 ereignete sich in den Mittagsstunden (07. September 2020, gegen 12.15 Uhr) ein weiterer Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW. Das Fahrzeug - welches mit 25t Raps beladen und von der Autobahn kommend in Richtung Gützkow unterwegs war - kam auf der Bundesstraße 111 kurz vor der Ortschaft Gützkow von der Fahrbahn ab. Der Fahrer des LKW wurde nach ersten Erkenntnissen dabei nicht verletzt, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Das Fahrzeug wird derzeit geborgen. Daher kommt es in diesem Bereich zu weiteren Verkehrseinschränkungen.



Die Vollsperrung auf der L35 wurde mittlerweile aufgehoben. Gegen 15.30 Uhr erfolgt für ca. zwei Stunden jedoch eine Vollsperrung auf der B111 zwischen der Ampelkreuzung (von der Autobahn kommend) und der Ortschaft Gützkow. Eine Umleitung wird eingerichtet.



