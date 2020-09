POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Feuer gestellt

Demmin (ots) - Am 06.09.2020 gegen 02:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums gemeldet, dass in der Rosestraße in Demmin ein Papierkorb brennen soll. Zudem konnte die Hinweisgeberin mitteilen, dass sie zwei mutmaßliche Tatverdächtige beobachtet hat, die anschließend geflüchtet sind.



Als die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin vor Ort eintrafen, qualmte der beschriebene Mülleimer. Der qualmende Mülleimer konnte durch einen Beamten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Hinweisgeberin wurde nach ihren Beobachtungen befragt. In Folge dessen haben die Beamten einen nahegelegenen Hinterhof in der Rosestraße aufgesucht und dort die beiden 17- und 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen entdeckt, die sich in einer dunklen Ecke unmittelbar hinter den Mülltonnen versteckt haben. Durchgeführte Atemalkoholtests bei den beiden Tatverdächtigen haben 0,67 und 0,68 Promille ergeben. Beide wurden zum Polizeihauptrevier Demmin verbracht. Der 21-Jährige kommt aus Hamburg und wurde vor Ort durch die Kripo-Beamten vernommen. Der 17-Jährige kommt aus einem Dorf bei Demmin und wurde nicht vernommen, da kein Erziehungsberechtigter erreichbar war.



Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen bei der Motivlage davon aus, dass keine Personen- oder größere Sachschäden erzielt werden sollten. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zu vorausgegangenen Sachbeschädigungen durch Feuer bzw. Brandstiftungen von Müll- und Papiertonnen im Stadtgebiet Demmin gibt, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.



An dieser Stelle bedankt sich die Polizei ausdrücklich bei der Hinweisgeberin!



