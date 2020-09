POL-LWL: Geräteschuppen durch Feuer schwer beschädigt

Banzkow (ots) - Bei einem Brand auf einem Privatgrundstück in Banzkow ist am Montag ein Geräteschuppen erheblich beschädigt worden. Zudem wurde eine Außenfassade eines angrenzenden Hauses durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach dem Ausbruch des Brandes gegen 12 Uhr hatten der Hausbewohner sowie mehrere Nachbarn bereits eigene Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr unternommen. Die Feuerwehr hat nach Abschluss der Löscharbeiten vorsorglich eine Wärmebildkamera zum Einsatz gebracht, um mögliche Glutnester zu erkennen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Ob das unsachgemäße Hantieren mit einem gasbetriebenen Unkrautabflammgerät das Feuer verursacht hat, müssen nun die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.



