POL-ANK: Vollsperrung auf der L35 nach Unfall

Behrenhoff (ots) - Heute Vormittag (07. September 2020, gegen 09.30 Uhr) kam es auf der Landesstraße 35 zu einem Verkehrsunfall eines LKW. Der Fahrer, der mit seinem LKW-Auflieger Heu transportierte, kam zwischen den Einmündungen Behrenhoff und Alt Negentin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde der Mann nicht, am Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen am Unfall nicht beteiligt. Die L35 ist aufgrund von Bergungsarbeiten noch bis ca. 15.30 Uhr voll gesperrt.



