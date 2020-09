POL-HRO: Einbrecherpärchen in einer Kleingartenanlage überrascht

Rostock (ots) - Als ein Mann am Sonnabend, den 5. September 2020, kurz vor 10.00 Uhr, seinen Garten im Rostocker Stadtteil Groß Klein betrat, überraschte er zwei Einbrecher in der Laube. Während er die Polizei anrief, flüchteten die Beiden ins nahegelegene Gebüsch. Die rasch eingetroffenen Polizeibeamten konnten aufgrund der Personenbeschreibungen im Zuge der Nahbereichsfahndung einen 26-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau stellen. Sie sind deutscher Nationalität und bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.



In unmittelbarer Nähe der Tatverdächtigen fanden die Beamten eine Brechstange. Bei der Durchsuchung wurden in den mitgeführten Behältnissen u. a. Schraubendreher, Zangen und Tüten mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen sowie Konsumutensilien gefunden. Der eingesetzte Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort die Spuren. Die mitgeführten Werkzeuge des Pärchen wurden ebenso zur Beweissicherung sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden im Revier Lichtenhagen einem Drogenvortest unterzogen, der bei beiden Personen positiv anschlug. Das Pärchen beteuerte, dass sie obdachlos seien und eine Übernachtungsmöglichkeit suchten. Seitens des Gartenbesitzers wurden keine Fehlmengen festgestellt.



Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die entsprechenden Strafanzeigen auf und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



