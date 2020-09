POL-GÜ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 19

Linstow (ots) - Am Montagmorgen, gegen 08:10 Uhr, ging bei der Autobahnpolizei Linstow die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem Lkw ein. Der Lkw mit Anhänger war auf der A 19 kurz hinter der Anschlussstelle Röbel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch den Wildschutzzaun gefahren und kippte dann auf die rechte Seite. Bei dem Unfall blieb der 32-jährige deutsche Kraftfahrer unverletzt. Der Lkw und der Anhänger, sowie die Ladung aus Kunststoff- und Metallprofilen für den Fensterbau, wurden massiv beschädigt. Auf Höhe der Unfallstelle weiden neben der Autobahn Rinder. Diese wurden durch den Unfall verschreckt. Ein Rind wurde durch den umkippenden Lkw getötet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 55000 Euro. Unfallursache war die Ablenkung des Kraftfahrers durch bedienen seinen Navigationsgerätes. Für die Bergung des Lkw mit Anhänger ist eine Vollsperrung der A 19 ab der AS Röbel notwendig. Die Arbeiten zur Bergung beginnen um 12:00 Uhr. Die A 19 wird in Richtung Rostock voraussichtlich bis 19:00 Uhr gesperrt sein.



Thoralf Ott Polizeihauptkommissar Autobahnpolizei Linstow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell