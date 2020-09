POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Alkoholeinwirkung gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 06.09.2020 gegen 10:20 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg in der Mühlenstraße von 17094 Burg Stargard einen PKW Dacia fahrend fest. Sie entschlossen sich den Fahrzeugführer und das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Sie diesem Zweck hielten sie das Fahrzeug an. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 58-jährigen deutschen Fahrzeugführers fest. Ein hierauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,95 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4698845 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell