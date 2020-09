POL-HRO: Graffiti-Sprayer in Rostock auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 06.09.2020 informierten Anwohner die Polizei, dass Unbekannte in der Augustenstraße ein Hausdach besprühen. Die Beamten stellten noch unterhalb des betreffenden Hauses zwei Tatverdächtige fest, welche offenbar über ein Baugerüst auf das Dach gelangten. Bei den beiden Männern im Alter von 22 und 24 Jahren konnten Spraydosen sowie Farbanhaftungen fest- und sichergestellt werden. Da sich auf dem Dach ein frisch aufgetragener, mehrere Meter großer Schriftzug befand, kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4698575 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell