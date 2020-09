POL-NB: Vermisster 76-jähriger Urlauber im Seebad Heringsdorf

Heringsdorf (ots) - Seit dem 06.09.2020, um 03:10 Uhr, wird der 76-jährige Siegfried Kirchhoff aus 38822 Aspenstedt im Seebad Heringsdorf vermisst. Der Vermisste verließ gegen 3:10 Uhr das Hotel in der Bülowstraße im Seebad Heringsdorf zu einem Spaziergang und kehrte nicht ins Hotel zurück. Herr Kirchhoff ist ca. 170 cm groß und hat kurze graue Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeanshose und einer dunkelblauen Strickjacke. Der Vermisste ist örtlich nicht orientiert und dement. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Heringsdorf unter der Rufnummer 0383782790, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223



