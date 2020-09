POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 48- jährige Frau wird vermisst (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Seit dem 04.09.2020 gegen 11:00 Uhr wird die deutsche Staatsbürgerin Frau Deniz Efe, 48 Jahre alt, vermisst. Frau Efe wurde am 04.09.2020 zuletzt in der Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg gesehen. Sie entfernte sich dann in unbekannte Richtung und benötigt dringend medizinische Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Vermisste zu Fuß unterwegs. Frau Efe wird wie folgt beschrieben; Sie ist ca. 1,50-1,55 m groß, normale Statur,lange schwarze Haare. Weiterhin geht sie in einer gebückten Haltung. Sie trägt eine hellblaue Jeansjacke und eine etwas hellere Jeanshose. Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Frau.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601-300 224,sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



