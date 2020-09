POL-ANK: Versuchter Einbruch in das Gebäude der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

Heringsdorf (ots) - In der Zeit von gestern Nachmittag (03.09.2020, 14:00 Uhr) bis heute Morgen (04.09.2020, 06:00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Gebäude der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf in der Kurparkstraße in Heringsdorf einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Polizei konnte entsprechende Spuren sichern und hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



