LWSPA M-V: Einladung für Medienvertreter zur öffentlichkeitswirksamen Vorstellung des Projektes Interreg V A beim LWSPA MV

Waldeck (ots) - Das Landeswasserschutzpolizeiamt (LWSPA) MV lädt interessierte Medienvertreter zur öffentlichkeitswirksamen Vorstellung des Projektes Interreg V A zur "Überwachung der Gewässer Westpommerns und Mecklenburg-Vorpommerns" zur Erhaltung der Biodiversität ein.



Die Projektvorstellung findet am 09. September 2020 um 11:30 Uhr im Bootshaus der WSPI Wolgast in der Hafenstraße 2 statt.



Sie wird von dem Minister für Inneres und Europa, Herrn Lorenz Caffier, unter Teilnahme des Inspekteurs der Polizei, Wilfried Kapischke, sowie der Direktorin des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, Anja Hamann, durchgeführt. Zur Projektvorstellung werden sich zwei projektbezogene und neu beschaffte Schlauchboote vom Typ "Humber Ocean Pro 650" mit deren Besatzungen vor Ort befinden. Durch die Schlauchbootbesatzungen werden diese praktisch vorgeführt und können aus nächster Nähe besichtigt werden. Der Zeitrahmen der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde.



Interessierte Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 07. September 2020, 13:00 Uhr per Email an



presse@lwspa-mv.de oder telefonisch über 038208 / 887 - 3111 bzw. - 3112 gebeten.



Projektinformationen finden Sie unter: https://www.polizei.mvnet.de/Zusammenarbeit/Interreg/Gewaesser/



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



