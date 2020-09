POL-NB: Erfolgreicher Liebesbetrug und derzeit viele Trickbetrugsversuche von falschen Polizisten

Pasewalk/Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) - In Pasewalk ist eine 60 Jahre alte Frau auf einen Liebesbetrüger im Internet reingefallen. Die deutsche Staatsangehörige hat durch die "love scamming"-Masche fast 8.000 Euro verloren. Sie habe nach eigener Aussage ab 2018 über einen längeren Zeitraum Kontakt zu einem "Michel Eggert" gehabt. Nach dem Aufbau von "Vertrauen" hat er mitgeteilt, dass er im Gefängnis in Ghana sitze und Geld brauche, um dort wieder raus zu kommen. Daraufhin überwies die Frau mehrfach Geld. Als er nicht mehr auf ihre Nachrichten reagierte und sich das "FBI" aus den USA mit weiteren Geldforderungen meldete, wurde sie misstrauisch und erstattete nun Anzeige.



Im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald häufen sich aktuell Trickanrufe. Derzeitige Masche ist vor allem die des falschen Polizisten. Bisher hatten die Anrufer keinen Erfolg. Damit das möglichst so bleibt, warnen wir erneut vor solchen Maschen.



- Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen! Auch nicht,

um Geld/Wertsachen vor Einbrecherbanden o.ä. zu schützen.

- Die Polizei ruft auch niemals mit der Telefonnummer 110 an!

- Bleiben Sie generell misstrauisch: Gegenüber Personen, die

vorgeben zu ihrer Familie zu gehören und plötzlich dringend Geld

benötigen, dieses aber nicht selbst abholen können. Gegenüber

Gewinnspielversprechen, für die vorab allerdings Geld überwiesen

werden soll, damit der Gewinn ausgezahlt werden kann. Gegenüber

