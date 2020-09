POL-HWI: Großflächige Graffiti im Wismarer Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Gestern Morgen nahmen Beamte des Polizeihauptrevieres Wismar zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Im Schiffbauerdamm hatten unbekannte Täter die Außenwand eines Sanitätshauses mit mehreren Buchstaben und Zahlen auf einer Länge von 18 und einer Höhe von bis zu 2,8 Metern versehen. Einen weiteren Tatort stellte die Polizei am Gebäude eines Discounters in der Lübschen Straße fest. Hier beschmierten dem Anschein nach dieselben Täter die Fassade auf einer Länge von ca. 26 x 2,2 Metern mit derselben Buchstabenfolge. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen.



Aufgrund der großen mit Farbe versehenen Flächen ist davon auszugehen, dass mehrere Täter am Werk waren. Zum Aufbringen der weißen Farbe verwendeten sie augenscheinlich Malerrollen mit Verlängerung. Daneben dürften sie entsprechend große Gebinde mit sich geführt haben.



In beiden Fällen lässt sich die Tatbegehung auf die Zeit von 01. September, 20:00 Uhr, zum 02. September, 07:00 Uhr, eingrenzen.



Die Kripo in Wismar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03841-203 0 zu melden.



