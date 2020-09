POL-LWL: Ermittlungen der Polizei nach Diebstahl eines PKW dauern an

Raben Steinfeld (ots) - Nach dem Diebstahl eines PKW vor knapp einem Jahr in Raben Steinfeld, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. In der Nacht zum 29. Oktober 2019 haben Unbekannte einen schwarzen Audi A6 mit Parchimer Kennzeichen von einem Privatgrundstück gestohlen. Das Fahrzeug wurde wenig später auf der BAB 10 bei Prenzlau wegen überhöhter Geschwindigkeit von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst, wobei ein Foto vom Fahrer gefertigt wurde, der als Tatverdächtiger gilt (als Anlage beigefügt). Wer kann Hinweise zum abgebildeten Fahrer oder zum Verbleib des Fahrzeugs tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



